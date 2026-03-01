Irã amplia retaliações e deixa 16 feridos no Qatar

Explosões atingem Doha e Dubai; sirenes são acionadas e voos são suspensos

O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que Israel "cometeu um erro grave" com os ataques ao território iraniano e que as forças armadas do país responderiam à agressão. O Exército israelense confirmou o lançamento de mísseis a partir do Irã como retaliação aos bombardeios noturnos contra alvos iranianos.



O Ministério do Interior do Qatar informou que ataques do Irã deixaram 16 cidadãos feridos até o início da manhã deste domingo.

Explosões foram registradas na capital Doha pelo segundo dia consecutivo. Autoridades confirmaram novos impactos na cidade.

Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, novas explosões também foram ouvidas na manhã deste domingo. No sábado, quatro pessoas ficaram feridas. Um hotel de luxo foi atingido por mísseis.

O Ministério do Interior do Barém informou que sirenes foram acionadas neste domingo. A orientação é para que moradores mantenham a calma e busquem locais seguros.

O Exército do Irã afirmou que realizou uma nova onda de bombardeios contra bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Segundo os norte-americanos, mísseis foram interceptados perto da base de Herbil, no Curdistão iraquiano.

O alerta segue elevado nos países do Golfo. O Qatar abriga a base de Al-Udeid, considerada a maior base norte-americana na região, com ao menos 11 mil militares.

Nos Emirados Árabes Unidos, o espaço aéreo segue afetado após ataques ao aeroporto de Dubai. Voos comerciais foram suspensos. Aeronaves que saíram do Brasil com destino ao país precisaram retornar. Passageiros relataram horas de espera dentro das aeronaves.

Rotas entre África, Europa e Ásia foram alteradas para evitar sobrevoar áreas como Jordânia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Barém e o próprio Irã.

Dentro do Irã, há registros de protestos após a morte de Ali Khamenei. Há manifestações favoráveis e contrárias ao regime. O país vive o primeiro dia de guerra na região.