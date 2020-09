Irmão de prefeito que matou candidato em MG continua foragido

O corpo de Cássio Remis foi enterrado na sexta-feira, 25, após velório aberto ao público na Câmara Municipal de Patrocínio

Divulgação A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de Jorge Marra, que segue foragido



A arma e a caminhonete usadas pelo ex-secretário de Obras de Patrocínio Jorge Marra para matar o candidato a vereador Cássio Remis e, depois, fugir, foi encontrada pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta sexta-feira, 25. O revólver e o veículo foram encontrados na cidade vizinha de Perdizes. Na última quinta, 24, o candidato a vereador pelo PSDB fazia uma live em frente a Secretaria Municipal de Obras para denunciar que funcionários da Prefeitura eram usados em serviços particulares para o prefeito Deiró Moreira Marra (PSB). Enquanto falava, Remis foi abordado por Jorge Marra, secretário de Obras da cidade e irmão do prefeito, e morto no local.

Um novo vídeo do crime mostra o momento exato do assassinato de Cassio Remis. Segundo a Polícia, Jorge Marra teria tomado o celular do candidato, que teria tentado pegar o aparelho de volta. Nas imagens, Marra discute com Remis, que tenta se aproximar do secretário. O irmão do prefeito, então, entra na caminhonete e saca um revólver. Remis vê o secretário armado e tenta correr, mas é atingido pelos disparos. Ele morreu no local e o corpo foi enterrado no início da tarde da sexta-feira, 25, após um velório aberto ao público na Câmara Municipal. O prefeito Deiró Marra lamentou o ocorrido e disse que o irmão foi exonerado do cargo. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de Jorge Marra, que segue foragido.

*Com informações do repórter Leonardo Martins