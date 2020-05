Secretário elogia isolamento e cita alguns critérios de ‘quarentena inteligente’ em SP

EFE/ Fernando Villar De acordo com Vinholi, o maior desafio de qualquer governante nesse momento é tomar as melhores decisões



O secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi, confirmou que a “quarentena inteligente” será apresentada pelo governador do Estado, João Doria, na próxima quarta-feira (26). Ela deve entrar em vigor na próxima segunda, dia 1º de junho.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, Vinholi ressaltou a importância do isolamento social para que São Paulo não entrasse em colapso. De acordo com ele, em 24 de março, quando a quarentena foi implementada, o Estado representada 70% dos casos de todo o Brasil. Agora, esse número já é menor que 22%.

“Há dois meses, se eu te falasse que teríamos 97% de uso de máscaras na cidade de São Paulo e 87% no Estado, seria improvável de acreditar. Além disso, conseguimos sair de 1,5 mil leitos para mais de 5 mil leitos nesse período tomando medidas homogêneas.”

De acordo com ele, o maior desafio de qualquer governante nesse momento é enfrentar a pandemia escolhendo caminhos e tomando as melhores decisões — e acredita que os dados do Estado até agora mostram êxito no combate à pandemia.

“O isolamento social, a melhora do sistema de saúde e a conscientização da população foram importantes para ter esse resultado”, disse Vinholi.

Ele explica: “São duas pontas: enquanto fizemos a capacidade hospitalar crescer de um lado, diminuir a circulação das pessoas do outro lado também evita contágio. O sistema de saúde não colapsou. Se hoje estamos atendendo sem fila nos corredores é porque a estratégia foi total e efetiva como um todo.”

Quarentena inteligente

A chamada quarentena inteligente será explicada pelo governador do Estado, João Doria, na próxima quarta-feira, em entrevista coletiva. De acordo com o secretário Marco Vinholi, será levada em conta a capacidade de atendimento e a incidência do vírus em cada uma das 16 regiões administrativas.

Ele reforçou que, apesar das decisões serem regionais por conta da organização dos leitos, a autonomia dos municípios também será respeitada.