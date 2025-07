Israel e Hamas frustram expectativas e não chegam a acordo sobre cessar-fogo em Gaza

Apesar das declarações de Donald Trump, as divergências entre as partes permanecem, especialmente em relação à abertura de fronteiras para ajuda humanitária e à capacidade militar do Hamas na região

MOHAMMED SABER/EFE/EPA Israel mantém sua posição de que a presença do Hamas representa um risco existencial



As negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza continuam sem avanços significativos, de acordo com mediadores do Qatar. Delegações de Israel e do grupo Hamas estão reunidas no país, mas as conversas ainda não indicam um desfecho próximo. Apesar das expectativas criadas por declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as divergências entre as partes permanecem, especialmente em relação à abertura de fronteiras para ajuda humanitária e à capacidade militar do Hamas na região.

Israel mantém sua posição de que a presença do Hamas representa um risco existencial, enquanto o grupo insiste em manter o controle político na Faixa de Gaza. As tensões se intensificam com a continuidade dos confrontos urbanos, que resultaram na morte de cinco soldados israelenses e dezenas de palestinos, incluindo civis, conforme relatado por autoridades locais. O impasse nas negociações sugere que mais tempo será necessário para que um acordo seja alcançado, com a participação de mediadores egípcios, cataris e norte-americanos.