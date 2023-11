‘Israel não vai permanecer em Gaza quando a guerra acabar’, diz cônsul-geral em SP

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Rafael Erdreich contrariou a fala do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de controlar a segurança da Faixa por tempo indeterminado

Reprodução/Jovem Pan News Cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

O cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich, afirmou nesta terça-feira, 7, que as forças israelenses não irão permanecer na Faixa de Gaza quando a guerra contra o grupo terrorista Hamas terminar. A declaração acontece um dia após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advertir que o país será o encarregado da segurança em Gaza por tempo indeterminado. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Rafael Erdreich disse que esse não é o verdadeiro interesse de Israel. “Posso assegurar 100% que Israel não vai permanecer na Faixa de Gaza quando terminar toda essa guerra. Este não é o interesse de Israel, que saiu da Faixa em 2005”, frisou. Por outro lado, Netanyahu afirmou que o Exército de Israel vai assumir a segurança da Faixa por período indeterminado e também disse que seu governo não vê possibilidade de um cessar-fogo neste momento. “Acho que Israel terá, por um período indefinido de tempo, a responsabilidade geral pela segurança, porque já vimos o que acontece quando não a temos. Quando não temos essa responsabilidade pela segurança, o que temos é uma erupção do terror do Hamas em uma escala que não poderíamos imaginar”.

À Jovem Pan News, o cônsul-geral de Israel em São Paulo também comentou que novos ataques de grupos terroristas como o do Hamas, ocorrido em 7 de outubro, que deu início ao conflito no Oriente Médio, não irão acontecer mais. “Podemos assegurar também tomamos novas medidas de segurança para que novos ataques não aconteçam”, afirmou. Rafael Erdreich também falou sobre a situação dos 34 brasileiros que esperam deixar a Faixa. “Temos entendimento que os brasileiros têm que sair. Estava previsto para domingo, 5, assim como outros estrangeiros. O problema é que o Hamas bloqueia algumas saídas”, explicou.

Confira a íntegra da entrevista com o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich: