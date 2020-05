Quase 1 ano depois, Itaipu abre vertedouro para socorrer países vizinhos

Alexandre Marchetti /ItaipuBinacional Este maior vertimento está previsto para acontecer até a semana que vem, ao longo de 12 dias



Solidariedade com argentinos e paraguaianos em plena pandemia da Covid-19. A usina hidrelétrica Binacional de Itaipu, na região sul do Brasil, está vertendo mais água para ajudar a Argentina e o Paraguai no escoamento da safra de grãos. A medida foi acertada na semana passada, mas entrou em vigor nesta segunda-feira (18).

O vertimento agora é de 8.500 metros cúbicos de água por segundo, antes estava em 6.500 metros cúbicos. Com mais água passando pelas turbinas de Itaipu, aumenta o nível de água em um rio importante para os países, o rio Paraná, utilizado no escoamento da safra de grãos dos territórios vizinhos.

Este maior vertimento está previsto para acontecer até a semana que vem, ao longo de 12 dias. Entretanto, se houver necessidade, e se o nível do reservatório de Itaipu permitir, nada impede que a medida seja prolongada. Itaipu vinha gerando menos energia há algumas semanas por conta do desaquecimento da economia brasileira provocado pela pandemia da Covid-19.

Lembrando que nesta semana deve sair o anúncio por parte do governo federal do socorro destinado às empresas elétricas brasileiras. O montante da ajuda deve ficar perto de R$ 12 bilhões.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga