Itália fecha escolas até o dia 15 por conta do coronavírus; Reino Unido vê casos dispararem

Todas as salas de aula na Itália amanheceram fechadas nesta quinta-feira (5) e vão permanecer assim pelo menos até o próximo dia 15. A decisão de suspender as atividades em escolas e universidades do país foi anunciada na quarta (4) pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte.

A medida pretende auxiliar as medidas de combate ao coronavírus, que segue se alastrando pelo território italiano. Os casos registrados nos últimos dez dias já ultrapassaram a marca de 3 mil e mais de 100 mortes foram registradas no país.

O governo ouviu especialistas e conversou com lideranças políticas locais e decidiu fechar as escolas para reduzir a transmissão do coronavírus. E também, claro, aliviar o sistema público de saúde — que está sob forte pressão nas últimas duas semanas.

No Reino Unido os jornais desta manhã falam que o país cruzou o ponto de não retorno na crise do coronavírus. Isso aconteceu porque os casos no país dispararam nas últimas horas.

Já são 87 infecções confirmadas e, assim como na Itália, os números começaram a mudar em progressão geométrica desde a quarta.

Mercado sente impacto

Uma companhia aérea regional britânica, a FlyBe, encerrou as suas atividades pegando milhares de passageiros de surpresa. A falência da empresa, que já estava com dificuldades financeiras sérias, foi responsabilizada em parte pelo coronavírus. Centenas de voos entre o Reino Unido, a Europa, Ásia e até Estados Unidos, têm sido cancelados nos últimos dias.

As empresas de Londres, sobretudo do mercado financeiro, já começaram a adotar novas regras por conta dessa crise. Viagens a trabalho estão suspensas por tempo indeterminado, reuniões devem ser suspensas a não ser aquelas indispensáveis.

Os trabalhadores que apresentarem qualquer tipo de sintoma relacionado ao Covid-19 devem ficar em casa seguindo auto-isolamento.