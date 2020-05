Itália tem menor número de mortes em semanas e reabre comércio nesta segunda

EFE/EPA/CESARE ABBATE Além disso, foi anunciado também que que o movimento entre os países da União Europeia será permitido a partir de 3 de junho



Com a média diária de mortes pela doença causada pelo novo coronavírus no menor nível desde o dia 9 de março, a Itália reabre parte de seu comércio a partir desta segunda-feira (18).

No domingo (17), em entrevista coletiva para detalhar as medidas tomadas por Roma para reiniciar a maioria das atividades econômicas e suspender as restrições aos movimentos das pessoas, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, disse que o país corre um risco calculado ao reverter as medidas de bloqueio.

Além disso, foi anunciado também que que o movimento entre os países da União Europeia será permitido a partir de 3 de junho, sem um período de quarentena para quem entrar na Itália.

Apesar dessa reabertura, academias, piscinas e centros esportivos serão reabertos em 25 de maio — enquanto teatros e cinemas poderão reabrir a partir de 15 de junho.

Neste domingo, autoridades italianas de saúde confirmaram 145 mortes na últimas 24 horas. No total, mais de 31.900 pessoas já morreram no país.

Já a Espanha registrou o menor índice de mortes diárias por covid-19 desde 16 de março. Foram registradas nas últimas 24 horas 87 óbitos, fazendo com que o número total de mortes pelo novo coronavírus supere a marca de 27,600 casos.

De acordo com um balanço da agência de notícias France Press, na América Latina e no Caribe foram registrados mais de 500 mil casos de covid-19 neste domingo.

O Brasil continua sendo o país mais afetado, com quase metade dessas infecções causadas pelo coronavírus. Na região, a doença já matou mais 16 mil pessoas.

*Com informações do repórter Renato Barcellos