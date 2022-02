Itamaraty afirma que 80 brasileiros já deixaram a Ucrânia

Ministério das Relações Exteriores afirmou que cerca de 100 cidadãos ainda estão no país do Leste Europeu

EFE / Manuel Lorenzo A população brasileira no país antes da invasão pelas tropas russas era estimada em 500 pessoas



O Ministério das Relações Exteriores informou que 80 brasileiros já deixaram a Ucrânia e foram para países da região, sobretudo Polônia e Romênia. Segundo comunicado do Itamaraty, cerca de 100 brasileiros cadastrados na embaixada de Kiev ainda estão em solo ucraniano. A população brasileira no país antes da invasão pelas tropas russas era estimada em 500 pessoas. Neste domingo, 27, o jogador de futebol Felipe Pires, que atuava no SC Dnipro-1, da Ucrânia, conseguiu voltar ao Brasil. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, ele aproveitou para agradecer pelas orações e mensagens de apoio. “A mensagem de vocês, o apoio, as orações foram muito importantes e me deram muitas forças para sair do país. Passando para falar que estou muito bem, estou em casa com minha família, minha esposa, meu filho”, disse Felipe Pires.

“Foi difícil, mas graças a Deus eu consegui, com a graça e a força de Deus. Agora é ficar tranquilo, descansar mentalmente, fisicamente, porque foi muito desgastante”, completou. Em nota encaminhada à Jovem Pan, o Itamaraty informou ainda que a “embaixada do Brasil em Kiev está prestando assistência consular a todos os nacionais brasileiros que ainda estejam no país”, buscando localizar e garantir a segurança de cidadãos que estejam em solo ucraniano com ajuda das embaixadas de Varsóvia e Chernivtsi. “Governo brasileiro aguarda manifestação dos interessados no sentido de retornarem para o Brasil, onde foram colocada à disposição duas aeronaves da Força Aérea Brasileira.”

*Com informações do repórter Victor Moraes