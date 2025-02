Itens de Carnaval podem ter até 57% de impostos em São Paulo

Estudo realizado pela Associação Comercial de São Paulo revelou que o whisky ocupa o topo da lista, com uma carga tributária de 56,40%

MARLON COSTA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Baile Municipal da Pessoa Idosa, no Classic Hall, em Olinda (PE)



Um levantamento realizado pela Associação Comercial de São Paulo trouxe à tona os produtos mais tributados no Estado durante o período de Carnaval. Este estudo, fundamentado na tabela do Impostômetro, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, revelou que o whisky ocupa o topo da lista, com uma carga tributária de impressionantes 56,40%. Logo atrás, estão máscaras de lantejoulas (46,38%), fantasias de Carnaval (45,66%), chope (44,39%), bijuterias (42,43%) e colares havaianos (38,97%).

A associação sugere alternativas para os foliões que desejam driblar os altos impostos sobre fantasias. Uma das dicas é reutilizar trajes de anos anteriores ou apostar na criatividade para confeccionar novas opções. A alta tributação sobre produtos típicos do Carnaval é atribuída ao complexo sistema tributário brasileiro, que impõe pesados impostos sobre itens de consumo. No caso específico das bebidas alcoólicas, como o whisky, a elevada carga tributária é frequentemente justificada como uma medida para desencorajar o consumo excessivo.

No entanto, o economista levanta questionamentos sobre a justificativa para a alta tributação de produtos como máscaras de plástico, que possuem uma carga de 46,62%. Ele argumenta que, embora a carga tributária brasileira seja comparável à de países como a Grã-Bretanha, a renda per capita no Brasil é significativamente menor.

*Com informações de Soraya Lauand