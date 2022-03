‘Já existe censura ferrenha contra os conservadores’, diz Bia Kicis sobre acusações após Lollapalooza

Em entrevista ao Jornal da Manhã, deputada comentou sobre manifestações políticas no festival e sobre a censura que já existe contra vozes conservadoras

Cleia Viana/Câmara dos Deputados - 27/05/2021 Deputada criticou comportamento de artistas que desafiaram ordem do TSE



Após alguns artistas se manifestarem contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o festival Lollapalooza, realizado em São Paulo neste fim de semana, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vetou manifestações eleitorais no evento. A decisão causou muita polêmica, foi chamada de “censura” por alguns parlamentares. Mesmo com a determinação, diversos artistas de manifestaram contra o presidente neste último domingo, 27. Durante entrevista ao programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) comentou as manifestações políticas no festival e o comportamento dos artistas após a determinação do TSE. Segundo ela, já existe uma censura contra vozes conservadoras e a situação vista no festival é uma amostra da “guerra” que será vista nas eleições.

“Dá para gente ver o tipo de guerra que a gente vai enfrentar neste ano eleitoral. A gente tem um deputado federal preso por opinião, por falar e ser grosseiro com os ministros. A gente não têm que concordar com o que ele falou, mas temos imunidade parlamentar por qualquer palavra. No entanto, temos artistas como a Anitta que estão fazendo propaganda política contra o atual presidente e até se dirigindo aos ministros do TSE com palavrões. Precisamos ver o que vai acontecer. Acho engraçado os artistas e a oposição falarem em censura quando aplaudiram a prisão de um deputado federal, do Roberto Jefferson e de dois jornalistas. Vai ser uma guerra muito suja porque já existe uma censura ferrenha contra os conservadores. E a esquerda continua desafiando o Tribunal”, afirmou a deputada.

