Janaina Paschoal diz que Moro entrou em um ‘vespeiro’ e arrumou ‘problema’ ao se filiar ao União Brasil

Deputada disse ter dúvidas sobre a possibilidade de uma terceira via nas eleições e citou ‘vaidades’ e ‘amadorismo’

Bruna Sampaio/Alesp - 16/11/2020 Janaina Paschoal será candidata ao Senado



A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB-SP) afirmou neste sábado, 2, que o ex-juiz Sergio Moro entrou em um “vespeiro” e arrumou “problema para a cabeça” ao se filiar ao União Brasil. A parlamentar, o ex-ministro da Justiça se colocou em uma situação difícil ao deixar o Podemos. “O ministro entrou em um vespeiro. Estou até com pena dele. Ele entrou num vespeiro e talvez não tenha consciência do tamanho do problema que ele arrumou para a cabeça”, disse em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. Janaina foi filiada pelo PSL, partido que se uniu ao DEM e para criar o União Brasil. Ela deve concorrer a uma vaga no Senado neste ano. Apesar das críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), a parlamentar afirma que o apoiará novamente nas eleições de outubro.

Questionada sobre a possibilidade de uma “terceira via”, a deputada se mostrou pessimista. “É legítimo que outros quadros se unam em torno de uma tal terceira via, que acreditem, mas a verdade é que são muitas vaidades. Essas vaidades dificultam a criação da terceira via. Hoje eu já tenho muitas dúvidas da possibilidade de uma terceira via, acho difícil mesmo, até por conta de tantas vaidades e um pouco de amadorismo, falo isso com todo respeito”, opinou. Janaina também afirmou que não se deve subestimar a força da esquerda no pleito deste ano. “São eleições diferentes e não se pode subestimar a força da esquerda nesse momento. Eu também estou vendo pouca habilidade do presidente Bolsonaro de tentar reunir aqueles grupos, aquelas ideias que alicerçaram sua eleição. Infelizmente o grupo que é mais próximo ao presidente não consegue enxergar que eles precisam fazer um esforço para cativar quem se afastou”, ressaltou.