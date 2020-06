Janaína Paschoal: Situação de Flávio está prejudicando governo de Bolsonaro

Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil Janaína disse que não pode afirmar que essas suspeitas alimentam que existe "algo maior" com relação à família Bolsonaro



A deputada estadual Janaína Paschoal disse que a prisão de Fabrício Queiroz na manhã desta quinta-feira (18) foi uma “surpresa muito grande” e confessou que, desde que Jair Bolsonaro foi eleito, defende que o melhor seria que “Flávio Bolsonaro renunciasse”.

“Desde que o presidente tomou posse venho dizendo que a melhor coisa seria renunciar o Senado e cuidar da defesa dele, porque o pai dele prometeu colocar o Brasil acima de tudo e essa situação da vida do filho está prejudicando o governo e o País.”

Em entrevista ao Jornal da Manhã, Janaína disse que não pode afirmar que essas suspeitas alimentam que existe “algo maior” com relação à família Bolsonaro, mas que se isso foi confirmado seria “muito duro”.

“Eu subi no palanque dele. Às vezes fica aquele sentimento de ‘será que a gente desconhece coisas que justificam isso?’. Por isso venha publicando que precisamos ter acesso — seja no STF, seja nas investigações. Está criando uma instabilidade insustentável até no ponto de vista emocional.”

De acordo com a deputada, a notícia da prisão de Queiroz “é diferente” porque “quando se encontra um cidadão, que à princípio estaria foragido, na casa do advogado do senador estamos falando de crime e desvios de dinheiro no gabinete”.

“Existe uma apuração em curso e em torno da relação do senador Flávio com o ex-assessor, mas parece que a casa pertence ao advogado (Frederick Wassef) que negava qualquer contato com o senhor Queiroz. Aí muda de figura, entra em outro patamar. É crime de verdade. Não sei dizer se tinha mandado de prisão já expedido ou se foi esses dias. Mas se já existia, ele era foragido. E alguém esconder um foragido pode caracterizar favorecimento pessoal — que é crime “, disse.