Jean Paul Prates vai aos EUA defender novas diretrizes da Petrobras e discutir política de preços

Novo presidente da Petrobras defende que regulação do preço dos combustíveis seja feita com base no mercado nacional

Roque de Sá/Agência Senado Jean Paul Prates é o atual presidente da Petrobras



O novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, quer aproveitar a ida aos Estados Unidos nesta semana para reforçar ideias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre sustentabilidade, conexão com o futuro, preocupação com a energias renováveis, além de questões referentes à política de paridade de preço internacional da estatal, na qual ele defende aplicar mudanças. Prates foi aos EUA para participar de uma conferência internacional de energia. Segundo ele, nos últimos anos, especialmente na gestão Bolsonaro, questões envolvendo sustentabilidade, meio ambiente, investimentos em energias renováveis, o que ele chama de conexão com o futuro, foram escanteadas. Prates deve defender essas posições. Já sobre o PPI e as mudanças que defende, Prates diz que o preço será o que o mercado nacional definir, e a Petrobras vai ser a melhor opção para seus clientes. Prates vem compartilhando nas redes sociais mensagens para reforçar essa ideia, argumentando que o PPI só favorece os concorrentes da Petrobras no mercado interno. Ele ainda diz que a empresa vai seguir o preço que assegure a petroleira a maior fatia de mercado em cada um dos segmentos em que atua.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga