Jeff Bezos comemora sucesso de voo espacial da Blue Origin

Empresário, fundador da Amazon, planeja mais dois lançamentos neste ano e outros a partir de 2022

Reprodução / Blue Origin Foguete não tripulado chegou a cem mil metros de altura e os viajantes puderam experimentar a sensação de gravidade zero por cerca de três minutos



A cápsula Blue Origin, carregando Jeff Bezos e três outras pessoas fez história após ir ao espaço e aterrissar com segurança nesta terça-feira. Ao lado do fundador da Amazon estava a bordo o irmão dele, Mark Bezos, a pioneira e mulher mais velha do mundo a ir ao espaço, Wally Funk, de 82 anos, e o holandês Oliver Daemen de 18 anos — a pessoa mais jovem a ir ao espaço e o primeiro que pagou por isso. A nave foi construída pela empresa de Bezos, que não é a Amazon, mas a Blue Origin — voltada ao setor aeroespacial. O foguete não tripulado chegou a cem mil metros de altura e os viajantes puderam experimentar a sensação de gravidade zero por cerca de três minutos.

A cápsula pousou no oeste do Texas nove minutos depois da decolagem. Uma equipe de resgate ajudou os quatro passageiros a saírem. Todos estavam muito sorridentes. Bezos planeja mais dois lançamentos neste ano e outros a partir de 2022. Mas ele tem dois rivais nesta corrida: Richard Branson, da Virgin Galactic, e Elon Musk, da Space X. Os três disputam uma corrida bilionária para vender viagens de turistas ao espaço em aeronaves civis. Horas após a decolagem, Richard Branson parabenizou o rival através do Twitter. O fundador da Virgin Galactic desejou o melhor para toda a equipe e classificou como impressionante o feito de Bezos.

*Com informações do repórter Victor Moraes