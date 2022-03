Joe Biden e Xi Jinping discutem diretamente a guerra na Ucrânia nesta sexta-feira

Presidente dos EUA deverá deixar claro as retaliações que serão aplicadas no caso de apoio militar chinês aos russos

U.S. Department of State Wikimedia Commons Presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden



Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, vão discutir diretamente nesta sexta-feira, 18, o conflito no Leste Europeu entre Rússia e Ucrânia. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que também falou da preocupação com a China estar disposta a ajudar a Rússia militarmente neste momento. Segundo Blinken, Biden vai deixar claro as retaliações que serão aplicadas no caso de apoio à agressão russa.

Na última quinta-feira, 17, Biden, voltou a subir o tom contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a quem chamou de ditador, assassino e bandido. Na quarta, Biden já tinha chamado Putin de criminoso de guerra. No mesmo dia, Blinken também se pronunciou sobre o conflito, corroborando o pensamento do presidente. Ele citou os ataques russos contra civis na Ucrânia e afirmou serem crimes de guerra. Blinken disse que especialistas do governo americano estão documentando e analisando possíveis crimes e que esse trabalho será futuramente compartilhado com investigações internacionais.