Johnson apresenta plano de emergência contra coronavírus no Reino Unido

Os governos de toda a Europa estão apresentando planos de emergência diante da escalada na crise do coronavírus. Quatro países do continente já registram mais de 100 casos do Covid-19, e a Itália segue como principal foco — com cerca de 2 mil infectados e 52 mortes.

França, Alemanha e Espanha aparecem na sequência, mas com números bem inferiores, entre 120 e 200 confirmados oficialmente.

O Reino Unido tem 40 casos, mas na segunda-feira (2) o próprio primeiro-ministro Boris Johnson confirmou que uma expansão significativa do coronavírus é aguardada — tanto que o gabinete dele apresenta nesta terça os detalhes do plano de emergência para combater a aparentemente inevitável epidemia.

O governo britânico acredita ter mais ou menos um mês de preparação antes de uma chegada em massa do vírus. Entre as ações estão um plano de contingência para os supermercados, que devem diminuir a variedade dos produtos e focar no abastecimento de itens essenciais.

Um gabinete de guerra para concentrar informações e tomada de decisões também será instalado em Londres. O sistema público de saúde também deve recrutar voluntários e até convocar trabalhadores aposentados para ajudar no tratamento dos infectados.

Por ora, a recomendação mais forte dada pelo governo conservador é pueril, mas fundamental: lavem as mãos constantemente.

Centenas de voos de companhias aéreas britânicas foram cancelados nesta semana e os prejuízos financeiros serão inevitáveis. Tanto que os presidentes dos bancos centrais europeus marcaram um encontro de emergência para a semana que vem.

Nesta terça-feira (3) também a imprensa italiana divulgou que os exames realizados no papa Francisco deram negativo para o coronavírus. O pontífice de 83 anos de idade cancelou sua agenda para o resto da semana mas, segundo os relatos, não está com o Covid-19.