Jovem morre vítima de bala perdida no Rio de Janeiro

Uma jovem de 21 anos de idade morreu neste fim de semana após ser atingida por uma bala perdida na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá na zona norte do Rio de Janeiro. Rebeca Nunes dos Santos estava parada em um ponto de ônibus quando criminosos atacaram em uma cabine da PM.

Houve troca de tiros e um dos disparos atingiu a jovem. Ela foi leva para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.

Já são cerca de 40 vítimas de bala perdida apenas em 2020, sendo que oito dessas pessoas morreram.

Outras ocorrências

Em Maricá, um motorista de aplicativo foi baleado em uma tentativa de assalto também neste final de semana.

Na zona oeste, um homem identificado como Mario Lúcio de Souza Cruz foi preso em Santa Cruz. De acordo com a Polícia Civil, ele era um dos milicianos que integravam o Bonde do Eco — uma das principais milicias do Rio de Janeiro.

