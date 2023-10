Jovem Pan News completa dois anos de jornalismo independente e expansão da comunicação

A partir da cobertura diária dos assuntos de destaque do Brasil e do mundo, a emissora se consolidou entre os três canais de notícias mais relevantes do país

Acervo/Jovem Pan Jovem Pan News completa dois anos consolidada no mercado



A TV Jovem Pan News completa dois anos. A maior emissora de jornalismo independente do Brasil expandiu a maneira de se comunicar com a audiência, sempre com o compromisso de informar e mostrar perspectivas diferentes, incentivando as próprias conclusões da realidade. Desde então foram duas guerras, com centenas de mortos e feridos; eventos climáticos que causaram destruição pelo país; a eleição mais disputada entre os presidenciáveis; a morte do maior jogador de futebol do mundo, o Pelé; e também de uma das rainhas mais queridas da história (Elizabeth II). Em cada episódio, o repórter empunhou o microfone; o cinegrafista não deixou passar nenhuma imagem; a produção apurou cada nova informação; a edição preparou o conteúdo; a equipe técnica conduziu a nave-mãe; os apresentadores estiveram à frente das notícias; e a chefia não deixou nada para trás. No rádio, na internet e na TV. A marca do Grupo Jovem Pan é sempre procurar a inovação e, ao mesmo tempo, manter o tradicionalismo. Há dois anos, sempre com qualidade e alta tecnologia, que a emissora leva informação até os telespectadores. A partir da cobertura diária dos assuntos de destaque do Brasil e do mundo, a Jovem Pan News se consolidou entre os três canais de notícias mais relevantes do país na TV. Além disso, por vezes, ocupou o segundo lugar de audiência, segundo o Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística). Além de ser fruto de investimento em tecnologia e pessoas, o resultado sempre positivo também é consequência da fiel audiência.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.