Jovem Pan recebe homenagem da Associação Paulista de Imprensa

Grupo de comunicação recebeu uma honraria no evento que celebrou os 90 anos da API nesta quarta-feira, 25

Reprodução/Jovem Pan News Jovem Pan recebeu uma homenagem nos 90 anos da Associação Paulista de Imprensa



Nesta quarta-feira, 25, dia do aniversário de 469 anos da cidade de São Paulo, a Associação Paulista de Imprensa (API) celebrou também seus 90 anos de história. As comemorações aconteceram em uma cerimônia com personalidades e autoridades que homenagearam profissionais e veículos de comunicação. No evento, o Grupo Jovem Pan foi homenageado pelo trabalho em defesa da liberdade de expressão e pelo jornalismo atuante focado na prestação de serviços. Ao entregar a honraria, o presidente da API, Sérgio Redó, destacou o trabalho do grupo: “A Jovem Pan prestou um grande e relevante serviço em todo o país. Não só nessas eleições, mas principalmente para conscientização dos brasileiros (…). Hoje, nós temos uma conscientização de cidadania, cívica e de patriotismo inigualável, como nunca esse país teve. Hoje, nós temos esses valores graças ao Grupo Jovem Pan”. O diretor de conteúdo da Jovem Pan, Carlos Aros, lembrou da relação profunda entre a emissora e a capital paulista.

“A Jovem Pan é uma emissora que nasceu em São Paulo, uma emissora que tem sua história construída ao lado da história de São Paulo, narrando os principais acontecimentos da história da cidade e do Estado de São Paulo e com uma presença muito marcante na vida dos paulistanos, com diversos símbolos e ícones construídos na memória das pessoas que ouvem, sempre ouviram e agora assistem a Jovem Pan. Essa é uma homenagem que tem um significado muito especial porque não só ela reforça o compromisso que a Jovem Pan tem com a sociedade, que a Jovem Pan tem com a audiência, de princípios e valores que são mantidos há décadas e que vão continuar sendo defendidos pela empresa e que se conectam com os mesmos valores e princípios que a associação defende ao longo desses anos”, declarou Aros após receber a homenagem.

O deputado federal general Peternelli foi um dos homenageados. Em entrevista à Jovem Pan News, o parlamentar exaltou a importância da capital paulista e destacou a relevância do jornalismo: “A imprensa tem um papel extraordinário em todos os países e aqui, com 90 anos de atividade, é muito simbólico e coincide ainda com o dia do aniversário de São Paulo (…) Essa cidade que recebe pessoas de todos os estados brasileiros, que recebe estrangeiros de todas as nacionalidades. Uma das coisas que caracteriza muito o contexto brasileiro é a miscigenação”. A desembargadora Leila Chevtchuk lembrou da pluralidade da cidade de São Paulo: “É um núcleo, podemos dizer, não só pela quantidade enorme de pessoas, mas pela diversidade particularmente. A imprensa, é claro, tem esse papel fundamental de transmitir não só os acontecimentos, como também toda essa multiplicidade de entendimentos e posicionamentos. Isso que faz com que nós cresçamos como pessoas e como cidadãos que devemos ser”.

*Com informações da repórter Camila Yunes