Juan Guaidó é aprovado para mais um mandato como presidente interino da Venezuela

Após se autodeclarar presidente da Venezuela em 2019, o líder da oposição, Juan Guaidó, está mantido no cargo com aval da Assembleia Nacional Venezuelana. A última eleição foi em 2018, com vitória de Nicolás Maduro sob acusação de fraude. Em praça pública, diante de uma multidão, Guaidó se autodeclarou presidente. Ocupava, desde então, o que chamavam de ‘governo provisório’. Na última terça-feira, 4, ele foi mantido no cargo por 15 deputados que estabeleceram um mandato de 12 meses a partir do dia 4 de janeiro.

*Com informações do repórter Victor Moraes