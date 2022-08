Juiz rejeita denúncia por homofobia movida contra Milton Ribeiro

Ex-ministro da Educação havia associado a homossexualidade com famílias desajustadas; magistrado entendeu que o pastor expressou sua opinião sem exageros

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Milton Ribeiro, ministro da Educação, teria participação em um suposto esquema de alocação de recursos à prefeituras aliadas a pastores evangélicos em troca de apoio presidencial



O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi inocentado neste domingo, 7, da acusação de homofobia. O juiz da 15ª Vara Federal de Brasília, Francisco Codevila, rejeitou uma denúncia movida pelo Ministério Público Federal contra o ex-membro do governo Bolsonaro por falas consideradas homofóbicas em uma entrevista. Na ocasião, Ribeiro associou homossexualidade a famílias desajustadas. Na decisão, o magistrado considerou que Milton não agiu com a intenção de ofender qualquer grupo com relação a opção sexual e pontuou que o ex-ministro expressou sua opinião sem exageros. A denúncia foi movida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em dezembro do ano passado, mas foi enviada à primeira instância após Ribeiro perder o foro privilegiado ao sair do comando do Ministério da Educação, em decorrência do suposto esquema de favorecimento envolvendo dois pastores: Gilmar Santos e Arilton Moura.

*Com informações da repórter Iasmin Costa