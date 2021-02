Juros do cartão de crédito podem chegar a 875% ao ano, diz Proteste

O diretor da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor analisou 87 produtos do segmento

Marcos Santos/USP IMAGENS Proteste sinaliza que o custo efetivo do cartão não é computado pela maioria dos consumidores



A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) encontrou variação de juros no cartão de crédito de 143% a 875% ao ano. O diretor do órgão, Henrique Lian, reforça os cuidados numa das modalidades de compra mais usadas pelos brasileiros. “Nem sempre as instituições digitais, bancos digitais e fintechs, têm os menores encargos e taxas. Encontramos os menores encargos em uma instituição digital, mas também encontramos os maiores encargos em uma instituição digital”, disse, sinalizando que o custo efetivo do cartão não é computado pela maioria dos consumidores. “A taxa de juros, baseada na Selic, é normalmente o que as instituições divulgam para atrair o consumidor. Mas também existem taxas de contratação, administração, o IOF e os seguros. Tudo isso junto forma o encargo de um cartão de crédito.”

O diretor da Proteste analisou 87 produtos dos cartões de crédito. Henrique Lian ressalta que é um instrumento importante para o consumidor, tem benefícios, garantia, segurança, mas é preciso bom senso para não se voltar contra o seu usuário. “Limite de crédito no seu cartão não é extensão de renda, não é algo que se pode gastar além do que já se ganha todo mês. Aquilo que o consumidor compra e não consegue quitar no vencimento da fatura, ele não deveria ter comprado. Pode usar em uma emergência, rotativo, parcelamento, quitando essa dívida no cartão tão logo seja possível, ainda que seja precisa contratar outra dívida menor para quitar o cartão de crédito.”

*Com informações do repórter Marcelo Mattos