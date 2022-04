Justiça autoriza vereador Gabriel Monteiro a fiscalizar hospitais sem aviso prévio

No entanto, político terá que fazer as visitas desarmado e acompanhado de um único assessor

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/04/2022 Gabriel Monteiro é alvo de uma representação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro que pode levar à cassação de seu mandato



A Justiça do Rio de Janeiro concedeu autorização para que o vereador Gabriel Monteiro (PL) retome a prática de fiscalizações em hospitais sem aviso prévio. A decisão acontece dias após uma determinação que estipulava a necessidade de autorização das unidades de saúde para a visita do político. O desembargador federal Marcelo Pereira da Silva concedeu uma liminar ao parlamentar, mas manteve a decisão de que o vereador só poderá acessar as unidades de saúde acompanhado de um único assessor e desarmado. Nesta semana, a expectativa era que o político visitasse alguns hospitais municipais. Ele chegou a comunicar a Secretaria Municipal de Saúde que faria 30 visitações, o que acabou não acontecendo. Com a permissão judicial, as fiscalizações devem ser retomadas. Gabriel Monteiro é alvo de uma representação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro que pode levar à cassação de seu mandato por quebra de decoro parlamentar. Ele é alvo de uma série de acusações de ex-assessores e pessoas de seu convívio por agressões físicas e verbais e exploração sexual, entre outros crimes. O vereador nega as denúncias.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga