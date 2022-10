Justiça bloqueia bens de ex-prefeito de Itaboraí por investigação de corrupção

Sergio Soares teria recebido R$ 1 milhão em propina para não fiscalizar irregularidades de empresas de transporte no município, além de uma mansão de presente

Reprodução/Facebook/Sergio Soares Sérgio Soares, ex-prefeito de Itaboraí, município da região metropolitana do Rio de Janeiro



O ex-prefeito de Itaboraí, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, Sergio Soares, teve os bens bloqueado pela justiça. Segundo o Ministério Público, ele recebeu propina de empresas de ônibus para não fiscalizar supostas irregularidades. A investigação aponta que, além de uma mesada de R$ 40 mil, ele ganhou de presente uma mansão no município de Niterói, também na região metropolitana, dada por um dirigente da Federação de Transportes do Rio, Marcelo Graça, que chegou a ser preso em 2017. Graça também chegou a fazer um acordo de delação premiada e ajudou o Ministério Público e a justiça a descobrirem esquemas da chamada máfia dos transportes. Ao todo, Sérgio Soares teria recebido R$ 1 milhão. Ele prefeito de Itaboraí por três vezes, além de ter exercido o madato de deputado estadual por duas vezes. No último dia 2 de outubro, tentou se candidatar a deputado federal pelo PSD, mas teve o registro da candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

