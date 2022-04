Justiça dá prazo para prefeitura de São Paulo apresentar novo plano contra enchentes

Decisão atende a um pedido do Ministério Público; em março deste ano a cidade foi castigada pelas fortes chuvas e um jovem morreu ao ser levado pelas águas do rio Aricanduva

A prefeitura de São Paulo tem 90 dias para apresentar um plano de ações detalhado de combate a inundações. A decisão é da 13ª Vara da Fazenda Pública e atende a um pedido do Ministério Público. Em março deste ano, todas as regiões e principalmente a zona leste foram castigadas pelas fortes chuvas e um jovem morreu ao ser levado pelas águas do rio Aricanduva. A justiça ainda determinou que o município comprove a inclusão da verba destinada ao enfrentamento às enchentes na lei orçamentária e projetos realizados desde 2014.

O secretário municipal de Mudanças Climáticas, Fernando Pinheiro, acredita que os danos causados pelos últimos temporais poderiam ter sido mais graves. “E tivemos um volume muito menor do que o esperado de eventos danosos, graças às ações preventivas que a prefeitura de São Paulo adotou. Para se ter uma ideia, nós não tivemos um único evento de inundação dos nossos centros de abastecimento, Ceagesp e e Mercado Municipal, coisa que nunca havia ocorrido antes”, comentou.

O total de chuvas acumulado entre os 26 e 30 de janeiro deste ano foi quase o equivalente ao esperado para o mês inteiro. A média histórica foi calculada pelo Instituto Nacional de Meteorologia com base em dados observados durante três décadas O secretário das Mudanças Climáticas de São Paulo reforçou que o volume das chuvas em todo o mundo vem aumentando cada vez mais. “Os eventos climáticos estão se tornando cada vez mais extremos e, por mais que nós preparemos o nosso sistema, nós vivemos numa estrutura urbama que, obviamente, não está preparada para o volume de eventos que nós deveríamos enfrentar daqui para o futuro”, disse.

Em nota, a prefeitura de São Paulo garantiu que tem plano de ação para prevenção e controle de enchentes e tem de construção de mais 15 piscinões, com investimento de R$ 750 milhões. Desde 2017, o município entregou 14 novos reservatórios e vem promovendo obras pontuais dentro dos bairros. A gestão Ricardo Nunes disse que vai prestar os devidos esclarecimentos à justiça por meio da Procuradoria-geral do município.

*Com informações da repórter Nanny Cox