Justiça determina afastamento do ‘Faraó dos Bitcoins’ de empresas envolvidas em fraudes financeiras

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro atendeu pedido do Procon contra Glaidson Acácio dos Santos, acusado de lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa

Dmitry Demidko/Unsplash Na Justiça Fluminense já são dezenas de ações contra o "Faraó dos Bitcoins", movidas por clientes que investiram em criptomoedas



O empresário Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, vai ter que se afastar oficial da administração de empresas supostamente envolvidas em esquema de fraude com criptomoedas e pirâmide financeira. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que atendeu um pedido feito pelo Procon-RJ. A entidade moveu ações contra o Glaidson e contra a empresa GAS Consultoria. O objetivo é garantir que os consumidores da empresa possam ter a perspectiva de serem ressarcidos. Na Justiça Fluminense já são dezenas de ações contra o “Faraó dos Bitcoins”, movidas por clientes que investiram em criptomoedas com o empresário. Glaidson Acácio dos Santos está preso desde o ano passado, ele é acusado de lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga