Justiça determina arresto de bens de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz

Decisão judicial visa assegurar o pagamento de indenizações às famílias de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes; Câmara Criminal fixou o valor de R$ 706 mil para cada um três familiares

A Justiça do Rio de Janeiro tomou uma decisão crucial ao ordenar o arresto dos bens dos ex-policiais militares Rony Lessa e Élcio Queiroz. Ambos foram condenados pelo brutal assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, um crime que abalou o Brasil e teve repercussão internacional. A decisão judicial estipula uma indenização milionária para as famílias das vítimas, totalizando R$ 2,1 milhões. A filha de Marielle Franco receberá mais de R$ 700 mil, enquanto a viúva e o filho de Anderson Gomes, que necessita de atendimento especial, também serão indenizados.

Rony Lessa e Élcio Queiroz enfrentam penas severas, de quase 80 anos e 60 anos, respectivamente. Apesar disso, ambos firmaram acordos de colaboração premiada e estão atualmente presos fora do estado do Rio de Janeiro, aguardando possíveis benefícios. O Ministério Público do Rio de Janeiro, insatisfeito com as penas impostas, recorreu das sentenças. Em uma operação realizada em março do ano passado, a Polícia Federal prendeu os mentores do crime, incluindo o ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, delegado Rivaldo Barbosa, e os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão.

Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas Fluminense, e Rivaldo Barbosa permanecem detidos em penitenciárias fora do estado, aguardando julgamento que pode ocorrer ainda este ano. Chiquinho Brazão, cujo mandato de deputado federal foi cassado por quebra de decoro parlamentar, cumpre prisão domiciliar. A expectativa é que o julgamento dos envolvidos traga mais esclarecimentos sobre o caso que chocou o país e o mundo.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA