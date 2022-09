Justiça determina prisão preventiva do ator José Dumont

Dumont foi preso em flagrante na quinta-feira, 15, em sua casa após agentes da polícia civil cumprirem mandado de busca e apreensão e encontrarem material de pornografia infantil

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Ator José Dumont foi preso por posse de pornografia infantil



O ator José Dumont, 72, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta sexta-feira, 16. A decisão foi tomada durante audiência de custódia do ator, que foi preso na quinta-feira, 15, acusado de posse de pornografia infantil. Ele admitiu à polícia que tinha imagens eróticas de crianças e adolescentes no celular e no computador, mas negou que tenha alguma vez filmado ou fotografado menores de idade. Ele foi preso em flagrante em casa na quinta após agentes da Polícia Civil terem ido à sua casa para cumprir mandados de busca e apreensão. Eles fizeram uma varredura e encontraram as imagens no computador. A prisão em flagrante foi convertida em prisão por tempo indeterminado. O ator disse que os vídeos e as fotos faziam parte de um estudo para uma futura realização de um trabalho acerca do tema. No depoimento, Dumont disse ter conseguido as imagens na internet e garantiu que não participa de grupos de internet de trocas de imagens de pornografia infantil e que jamais vendeu ou comprou vídeos e fotos dessa natureza. Ele foi acusado por vizinhos de oferecer ajuda financeira a um garoto menor de idade de 12 anos em troca de relações sexuais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga