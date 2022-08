Justiça do RJ manda prender 38 homens suspeitos de violência contra mulheres

Avaliação das autoridades é de que perseguição e abusos psicológicos podem ser o ponto de partida para tentativas e casos de feminicídio

Pixabay/Creative Commons 57 casos oficiais de feminicídio foram registrados na primeira metade de 2022 no Rio de Janeiro



A Justiça do Rio de Janeiro expediu 38 mandados de prisão contra homens acusados de perseguição e violência psicológica contra mulheres. Ao menos 35 criminosos já foram presos pelas autoridades. Todas as 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAMs) do Estado participaram da operação realizada nesta segunda-feira, 8. Os agentes estiveram em diversos endereços para prender conjuntamente alvos que já tinham sido investigados e monitorados há meses. A avaliação da Polícia é que perseguição a mulheres e violência psicológica podem ser o ponto de partida para tentativas e casos de feminicídio, crime que tem crescido no Rio de Janeiro. O apelo das autoridades é para que as mulheres tenham coragem de denunciar companheiros e ex-companheiros que praticam esses tipos de crime. A Lei Maria da Penha, que é referência internacional e um marco no combate à violência contra as mulheres no Brasil, completou 16 anos neste mês. No primeiro semestre de 2022, os casos de feminicídio subiram cerca de 20% no Estado, em comparação com o mesmo período de 2021. Foram 57 mortes de mulheres já registradas no Rio de Janeiro, só na primeira metade do ano, contra um pouco mais de 40 assassinatos no ano passado.