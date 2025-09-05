Justiça dos EUA abre investigação contra diretora do Fed demitida por Trump

Segundo a Casa Branca, Lisa Cook praticou fraude hipotecária, que envolve uma suposta manipulação de informações para reduzir taxas de juro

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos deu início a uma investigação criminal contra Lisa Cook, ex-diretora do Federal Reserve, sob suspeita de fraude hipotecária. Cook, que foi demitida pelo presidente Donald Trump, enfrenta acusações de não declarar um endereço fixo e de ter indicado mais de uma residência como sua principal moradia para obter condições de financiamento mais favoráveis, prática considerada ilegal nos Estados Unidos. A denúncia foi feita por Bill Pulte, diretor da Federal Housing Finance Agency, e resultou na intimação de diversos júris federais para análise de documentos bancários e registros fiscais de Cook nos estados da Geórgia e Michigan.

Em resposta às acusações, Lisa Cook, que se recusa a deixar o cargo, acionou seus advogados e entrou na justiça para tentar impedir sua remoção. Ela alega que as acusações são politicamente motivadas e que qualquer inconsistência em suas declarações hipotecárias era conhecida durante seu processo de nomeação, aprovado em 2022 por Joe Biden. O advogado de Cook, Abbe Lowell , defende que as supostas irregularidades são prévias e já foram consideradas. A situação tem gerado tensão em Washington, com especialistas alertando para o impacto potencial na independência do Federal Reserve, já que diretores só podem ser destituídos por justa causa.

