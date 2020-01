Justiça Federal manda interditar arenas olímpicas do Rio de Janeiro

Fernando Frazão/Agência Brasil Parque Olímpico abrigou os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016



O Parque Olímpico fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e em 2016 reuniu grande parte das modalidades nos Jogos Olímpicos. Segundo a Justiça do Rio, que atendeu a um pedido do Ministério Público Federal, há problemas de gestão e conservação dessas arenas, utilizadas há quatro anos.

O juíz federal Eugênio Araújo, titular da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, disse em sentença que frequentemente são realizados eventos esportivos e não-esportivos, como shows e festivais por lá, que recebem milhares de pessoas. A falta de manutenção e conservação pode representar um risco para frequentadores e usuários dessas arenas.

Quem passa pelo Parque Olímpico consegue enxergar os problemas do Parque Olímpico, legado dos Jogos de 2016. O mato cresce, há buracos e crateras no chão, tampas de bueiros que foram roubadas e furtadas, problemas nas instalações elétricas, entre outros infortúnios.

Os Jogos do Rio custaram ao país, em termos de equipamentos e infraestrutura, cerca de R$ 40 bi.

* Com informações do repórter Rodrigo Viga.