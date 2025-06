Justiça mantém suspensão de licitações de coletes para polícias de SP

Decisão foi tomada após a constatação de irregularidades no processo, que envolveu a reprovação da empresa vencedora em um teste balístico realizado pela Polícia Militar

MARCELO D. SANTS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A Secretaria de Segurança Pública e as instituições policiais garantem que nenhum policial está utilizando coletes fora do prazo de validade



A Justiça de São Paulo decidiu manter a suspensão das licitações para a compra de coletes à prova de balas destinados às polícias militar e civil do estado. Esta decisão foi tomada após a constatação de irregularidades no processo licitatório, que envolveu a reprovação da empresa vencedora em um teste balístico realizado pela Polícia Militar. A empresa não atendeu aos requisitos exigidos, o que resultou em uma flexibilização das exigências, desfavorecendo outras empresas que apresentaram preços mais baixos. A situação gerou preocupações sobre o desabastecimento de coletes, especialmente porque muitos estão próximos do vencimento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Secretaria de Segurança Pública e as instituições policiais garantem que nenhum policial está utilizando coletes fora do prazo de validade. A substituição dos equipamentos está em andamento, com a aquisição de 17.000 novos coletes, dos quais 7.000 já foram entregues à Polícia Militar. Esta medida visa assegurar que todos os policiais estejam devidamente equipados, evitando riscos à segurança durante o exercício de suas funções. Além disso, a Justiça questionou a exigência de um protocolo de teste utilizado nos Estados Unidos, que foi descartado em favor de um padrão nacional.

*Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.