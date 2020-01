Justiça militar torna réu sargento da FAB preso com cocaína na Espanha

Divulgação/Guarda Civil da Espanha Apesar de o crime não está previsto no Código Penal Militar, ele pode ser enquadrado como um "crime militar por extensão"



O sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, detido com 37 quilos de cocaína na Espanha em junho de 2019, virou réu por tráfico internacional de drogas.

Na ocasião, o militar estava a bordo de uma aeronave da Força Aérea Brasileira enquanto acompanhava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro em deslocamento para o Japão.

De acordo com a denúncia, recebida pelo juiz federal Frederico Magno de Melo Veras, Rodrigues viajou como passageiro, embarcando sem pesar a bagagem. A droga só foi descoberta na chegada à Europa, quando foi realizada a prisão em flagrante.

Apesar de o crime não está previsto no Código Penal Militar, ele pode ser enquadrado como um “crime militar por extensão”. A defesa do sargento, no entanto, nega a existência de elementos que comprovem o tráfico internacional de drogas.

De acordo com o Superior Tribunal Militar, Rodrigues segue preso em Sevilha, a pedido da justiça espanhola. Além do processo na Justiça Militar brasileira, Rodrigues também é acusado pela promotoria da Espanha com base no mesmo episódio.

O órgão pediu que o militar brasileiro cumpra oito anos de prisão e pague uma multa de 4 milhões de euros, que equivale a mais de R$ 18 milhões.

*Com informações da repórter Letícia Santini