Justiça nega recurso de Eduardo Bolsonaro contra youtuber que sugeriu a morte do deputado

Justiça alegou que pessoas que ingressam na carreira política estão mais vulneráveis à exposição pública, o que inclui críticas e sátiras

ESTADÃO CONTEÚDO Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) durante sessão no Congresso Nacional



O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou um recurso do deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL), que contestou a decisão que já havia negado um pedido de indenização de R$ 5 mil contra o youtuber Henrique Marques de Almeida, conhecido como MarquesZero. O parlamentar alegava que teve a honra e imagem abaladas por uma publicação em uma rede social onde o youtuber disse de forma irônica que gostaria de pedir a morte do deputado. O pedido de indenização foi rejeitado em novembro de 2021 e a Justiça considerou que o tom irônico e debochado da postagem não gera o dever de indenizar porque não ultrapassou os limites do exercício do direito constitucional da liberdade de opinião e livre manifestação do pensamento. A defesa de Eduardo Bolsonaro recorreu à segunda instância e novamente o pedido foi rejeitado. Desta vez, a Justiça alegou que pessoas que ingressam na carreira política estão mais vulneráveis à exposição pública, o que inclui críticas e sátiras. A defesa do parlamentar firma que recorrerá novamente contra a decisão.

*Com informações da repórter Paula Lobão