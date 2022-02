Justiça rejeita denúncia de corrupção contra Michel Temer em contrato da Angra 3

Além dele, outros sete réus foram inocentados, entre eles o ex-ministro Moreira Franco

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente da República, Michel Temer



A justiça rejeita denúncia de corrupção contra o ex-presidente Michel Temer (MDB). Ele era acusado de receber propinas por obras de Angra 3. A decisão é do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, que recebeu o processo depois que Temer deixou a presidência e perdeu o foro especial. O magistrado considerou a denúncia genérica e disse que os investigadores se limitaram a descrever crimes e que não ficou comprovado o envolvimento do ex-presidente na lavagem de dinheiro e no recebimento de propina. Temer havia sido acusado pela Procuradoria-geral da República (PGR) de ter recebido propina de R$ 1 entre 2013 e 2014, quando ele era vice-presidente da República. O valor seria de contratos fraudulentos firmados entre a eletronuclear e a Engevix para o projeto de engenharia da Usina Nuclear de Angra 3. O ex-presidente chegou a ser preso em 2019 por determinação do juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª vara federal do Rio de Janeiro, mas foi liberado por um habeas corpus. Além de Michel Temer outros sete réus foram inocentados, entre eles o ex-ministro Moreira Franco.

*Com informações da repórter Iasmin Costa