Justiça unifica processos contra rapper Oruam

Preso desde julho, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno é acusado pelos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e dano patrimonial, além de associação ao tráfico e direção perigosa

ÉRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Oruam, que é filho do traficante Marcinho VP, líder do Comando Vermelho (CV), está detido desde julho



O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) unificou os três processos contra o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, e outros três acusados. A decisão concentra as acusações em um único caso, visando agilizar os trâmites judiciais tanto para a acusação do Ministério Público quanto para a defesa. Oruam, que é filho do traficante Marcinho VP, líder do Comando Vermelho (CV), está detido desde julho.

Os crimes imputados a Oruam incluem tentativa de homicídio, ameaça e dano patrimonial, além de associação ao tráfico e direção perigosa. A acusação de tentativa de homicídio se baseia em um incidente ocorrido na madrugada do dia 22 de julho, no bairro do Joá, zona oeste do Rio. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra um adolescente amigo do rapper, Oruam e os outros denunciados teriam resistido à prisão, xingado os policiais e arremessado pedras contra uma viatura da Polícia Civil. A ação feriu um agente e causou danos ao veículo.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA