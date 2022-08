Ladrão armado invade escola e assusta alunos na Zona Norte de SP

Caso aconteceu em escola municipal da Brasilândia; segundo a polícia, funcionários tiveram celulares roubados, mas ninguém ficou ferido

Jovem Pan News Homem roubou celulares de funcionários da unidade de educação



Um homem armado invadiu uma escola em São Paulo durante o período de aulas. As câmeras de segurança captaram a ação do homem. O assalto aconteceu na sexta-feira, 12, na Brasilândia, zona norte da capital. O homem invadiu a Escola Municipal Professor André Rodrigues de Alckmin. Câmeras captaram o momento em que o bandido anda pelos corredores. Ele usa um capuz e carrega uma arma. Os estudante estavam em aula. Nas imagens é possível ver a correria quando o bandido chega ao local. Ele circula pelos corredores entra em todas as salas, apontando a arma para quem cruza com ele. Funcionários tiveram seus celulares roubados. Maria Aparecida, mãe de uma das alunas, estava no trabalho e, quando soube do caso, veio correndo. “Assustador né, porque você deixa seus filhos em segurança na escola e quando chega no trabalho, uma escola que é segura ao nossos olhos, foi invadida por uma pessoa que você não sabe aonde vem ou vai é complicado”, disse. A Najila passou pela mesma situação. O filho dela estuda na manhã e ela ficou assustada. “Foi um desespero total, porque na cabeça passa um monte de coisa. Não sei o que o moleque ia fazer, se a arma era ou não de brinquedo”, afirmou. Segundo a Polícia Militar, o assaltante entrou em uma unidade básica de saúde que fica próxima, e, na fuga, acabou entrando na escola. Ninguém ficou ferido nas ações.

*Com informações da repórter Carolina Abelin