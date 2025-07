Latam é acusada de abandonar idosos no Aeroporto de Brasília

Eleni Costa denuncia companhia aérea à Polícia Civil do DF por negligência no atendimento aos pais, de mais de 80 anos, deixados sozinhos na área externa do Aeroporto de Brasília, sem assistência especial solicitada

Uma família acusa a Latam de negligência e abandono após um casal de idosos com mobilidade reduzida ter sido deixado desacompanhado na área externa do Aeroporto Internacional de Brasília. Antônia Costa Batista, de 80 anos, e seu marido, Antônio Batista, de 86, que necessitam de cadeira de rodas e possuem problemas de saúde, chegaram de um voo de Fortaleza e, segundo a filha, foram deixados sozinhos em uma mureta. O caso aconteceu no último domingo (25) após o desembarque do casal, previsto para as 7h25. A filha, Eleni Costa, que os aguardava, só os encontrou quase duas horas depois, com a ajuda de uma desconhecida que os viu em situação vulnerável. “Eles estavam com frio, fome e desamparados. Até a cadeira de rodas foi retirada”, afirmou a empresária, que havia solicitado previamente à companhia um serviço de acompanhamento especial.

Quem encontrou o casal de idosos foi uma mulher que passava pela área externa do aeroporto e se compadeceu com a situação. Ela pegou o celular da Dona Antônia e encontrou o número de telefone do filho dela, irmão de Eleni, que mora em Fortaleza. Só assim a empresária descobriu onde os pais estavam e, por volta das 9 horas da manhã, flagrou a negligência. Em um vídeo gravado no momento do encontro, Eleni mostra os pais sentados em um canteiro. “E aí eu saí procurando, saí procurando. E quando eu voltei, eu me deparei com ela, que estava sentadinha assim na mureta de cimento, encostada, chorando, e uma mulher conversando com ela, que era a pessoa que estava ajudando eles. Fiquei desesperada. E aí eu filmei”, contou Eleni.

A empresária e filha do casal relata que, ao procurar pelos pais, funcionários da companhia davam respostas evasivas, atribuindo a demora ao tamanho do aeroporto. A família registrou um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso como abandono de idosos. Em nota, a Latam informou que discorda da denúncia. A empresa alega que prestou o serviço de assistência e que, ao desembarcar, o casal “optou por aguardar a chegada de seus familiares na área externa do aeroporto, dispensando o serviço de acompanhante”. A companhia finalizou lamentando os transtornos causados pelo ocorrido.

