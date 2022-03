Lateral Ramon, do Flamengo, é denunciado por atropelar e matar ciclista no Rio

Indiciado por homicídio culposo, o jogador estava acima da velocidade permitida quando atropelou Jonatas Davi dos Santos, que trafegava por uma via expressa da Barra da Tijuca

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o lateral esquerdo Ramon Lima, do Flamengo, por homicídio culposo. A decisão acontece após o atleta atropelar e matar um ciclista. O caso aconteceu no início de dezembro do ano passado, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Na ocasião, Ramon estava em seu carro particular, acompanhado de uma mulher, quando atropelou um ciclista que trafegava por uma via expressa. Identificado como Jonatas Davi dos Santos, o homem foi socorrido por Ramon, mas morreu a caminho do hospital. Desde então, a Polícia Civil do Rio de Janeiro já havia indiciado o jogador rubro-negro por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e a decisão foi ratificada pelas investigações do Ministério Público. Segundo o órgão, embora o ciclista estivesse trafegando em um local inadequado, o jogador do Flamengo também estava acima da velocidade permitida na via expressa, que era de 70 km/h.

