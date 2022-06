Laudo aponta série de erros e irregularidades em acidente que matou menina na Sapucaí

Falta de guias, livre circulação de pedestres, poste irregular e baixa iluminação estão entre os fatores que contribuíram para o acidente

LUIZ GOMES - ESTADÃO CONTEÚDO Acidente aconteceu nas imediações da Marquês de Sapucaí



Houve uma série de erros na morte de Raquel Silveira, menina de 11 anos que foi esmagada por um carro alegórico nas adjacências da Marquês de Sapucaí. É isso que aponta um laudo da Polícia Civil com base na reconstrução o acidente. Ela foi esmagada após a passagem da escola de samba Em Cima da Hora, que desfilou pela divisão de acesso do carnaval. O laudo apontou uma série de problemas, falhas, erros e irregularidades. Entre os pontos, a parte externa da Sapucaí, não é devidamente isolada, permitindo a circulação de muitas pessoas, incluindo crianças. Além disso, a alegoria foi guinchada de forma irregular por um reboque. Apenas dois guias ajudavam a orientar o deslocamento da alegoria e ambos estavam do lado oposto ao que houve o esmagamento. Também constatada baixa iluminação no local. O poste era irregular e não seguia os padrões técnicos. Raquel chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no dia após o incidente. A Polícia do Rio espera, em breve, indiciar os responsáveis pela tragédia.