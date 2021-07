Leilão do lote 3 da Cedae deve acontecer em dezembro

Agora com 15 cidades, entre elas municípios de peso como Angra dos Reis e Itaperuna, a operação se torna mais atrativa

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Os interessados tem ate o final do mês para manifestar desejo de entrar no lote para que o edital seja publicado em breve



O governo do Rio de Janeiro pretende promover na primeira quinzena de dezembro um novo leilão do lote 3 da Cedae, aquele que foi oferecido em abril deste ano no pregão que aconteceu na B3, em São Paulo, mas não teve interessados. O governo fluminense esperava poder realizar esse novo certame antes, entre outubro e novembro. No entanto, tem sido muito procurado por cidades e municípios que ficaram de fora da primeira rodada do leilão da Cedae nas áreas de distribuição de água e tratamento e coleta de esgoto. O lote 3, originalmente, compreendia uma área de baixa densidade, dominada por milicianos e contava com seis municípios. Agora, segundo informações atualizadas, já há mais nove cidades interessados em entrar neste lote. Com 15 cidades, entre elas municípios de peso como Angra dos Reis e Itaperuna, o leilão se torna mais interessante e atrativo. Até o valor de outorga deve ser alterado para cima — era de R$ 900 milhões. Os interessados tem ate o final do mês para manifestar desejo de entrar no lote para que o edital seja publicado em breve.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga