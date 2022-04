Licitação do governo prevê pagar até R$ 732 milhões a mais por ônibus escolares

Deputado Ivan Valente entrou com pedidos no Ministério Público e no Tribunal de Contas da União para que a licitação seja barrada

Reprodução/Alesp Licitação do MEC prevê compra de ônibus superfaturados



Uma licitação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), marcada para a próxima terça-feira, 5, prevê a compra de ônibus escolares por preços inflados. Uma reportagem do “O Estado de S. Paulo” mostrou que os veículos custam cerca de R$ 270,6 mil no mercado. Na licitação, a previsão é de até R$ 480 mil por um ônibus, o que significa um superfaturamento de R$ 232 milhões. O caso acendeu alerta no Congresso Nacional. O presidente da comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), anunciou que vai cobrar esclarecimentos e uma apuração rigorosa.

“As denúncias que estão sendo divulgadas, se confirmadas, são crimes praticados com o dinheiro público. Primeiro, o pedido de propina, por pastores, para a liberação de verbas do ministério. E, agora, o superfaturamento em licitações para a compra de ônibus escolares”, afirmou. “Isso demonstra o descaso e a forma irresponsável com que está sendo tratada a educação brasileira, comprometendo o futuro do nosso país. Vamos trabalhar incansavelmente para que esses escândalos não fiquem impunes!”, acrescentou. O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) entrou com pedidos no Ministério Público e no Tribunal de Contas da União (TCU) para que a licitação seja barrada. O Ministério da Educação e o Palácio do Planalto ainda não se manifestaram sobre as denúncias.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin