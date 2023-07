‘Brasil já está decolando, só falta Campos Neto’, diz líder do governo no Congresso

Às vésperas do recesso parlamentar, o Congresso Nacional aprovou R$ 3 bilhões para Estados e municípios implementarem a Lei Aldir Blanc; senador Randolfe Rodrigues criticou a manutenção da taxa Selic

Pedro França/Agência Senado Randolfe Rodrigues (Sem partido) é senador da República e ocupa o cargo de líder do governo no Congresso



Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, 12, o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Sem partido), agradeceu a votação das medidas ligadas ao orçamento e voltou a criticar a manutenção da taxa básica de juros (Selic) em 13,75% pelo Banco Central. “Aprovamos a reforma tributária, aprovamos o esforço fiscal e o arcabouço fiscal no Senado e na Câmara (…) O Brasil já está decolando, só está faltando o Sr. Roberto Campos Neto. A gente está pedindo para ele, vamos lá Sr. Roberto Campos Neto, vou bater palma para o senhor abaixar a taxa Selic a partir de agosto, que é a única coisa que falta.” Às vésperas do recesso parlamentar, o Congresso Nacional apreciou Projetos de Lei (PL) e vetos presidenciais em sessão conjunta. Dois vetos foram derrubados. Um deles retirava a Polícia Legislativa do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). O outro diz respeito aos percentuais mínimos que as concessionárias de distribuição de energia elétrica devem aplicar em pesquisa para programas de eficiência energética.

Foram mantidos os vetos à lei que prorroga benefícios para os setores de evento, turismo e empresas aéreas na forma de isenção de impostos. Um dos pontos vetados que foram mantidos previa repasse de 5% dos recursos do Sistema S para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). A mesma sessão conjunta também tratou de créditos no orçamento da União. Foram aprovados R$ 3 bilhões para Estados e municípios implementarem a Lei Aldir Blanc, sobre o incentivo à cultura. Também foram aprovados um crédito de R$ 127 milhões para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e recursos para o reajuste salarial de servidores públicos e militares das forças de segurança do Distrito Federal.

Por causa da sessão conjunta do Congresso, a reunião de instalação da Comissão Especial que vai analisar a PEC da Anistia, que aconteceria nesta quarta, foi cancelada e remarcada para agosto, após o fim do recesso. Faltaram parlamentares suficientes para abertura dos trabalhos e votação. São necessários 308 votos para a aprovar a criação do colegiado. O presidente da comissão deve ser o deputado federal Diego Coronel (PSD) e o relator deve ser o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL). A Proposta de Emenda à Constituição 9/2023, conhecida como PEC da Anistia, prevê perdão aos partidos políticos que cometeram crimes eleitorais de 2015 até 2022. Entre as irregularidades estão propaganda abusiva e descumprimento de cotas de gênero e raça nos pleitos eleitorais. A PEC visa permitir ainda que empresas privadas paguem dívidas dos partidos contraídas até 2015, ano em que o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional a doação de empresas para as campanhas.

*Com informações do repórter André Anelli