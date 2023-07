Líder do jogo do bicho participou da morte de Marielle Franco, diz delator

Bernardo Bello teria fornecido telefone usado por Ronnie Lessa

Guilherme Cunha/Alerj Marielle Franco, vereadora do PSOL na Câmara do Rio de Janeiro, foi assassinada na noite de 14 de março de 2018



O ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz afirmou, em delação premiada, que o grupo de Bernardo Bello, conhecido por ser um dos líderes do jogo do bicho no Rio, teria participado do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Além disso, Élcio disse que Edimilson Oliveira da Silva, mais conhecido como “Macalé“, foi o suposto responsável por contratar o ex-policial militar Ronnie Lessa, apontado pelas investigações como o assassino de Marielle e Anderson. Edimilson foi assassinado em novembro de 2021. Ainda em delação premiada, Queiroz afirmou que a arma usada para matar a vereadora foi desviada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). De acordo com o delator, Bernardo Bello teria fornecido telefone usado por Ronnie Lessa. O chefe da segurança do bicheiro, José Carlos Roque Barboza, teria também dado o carro Cobalt, usado no dia do assassinato, em 14 de março de 2018.

*Com informações do repórter Victor Moraes.