Líderes do Senado e da Câmara começam a definir indicados para integrar a CPMI do 8 de Janeiro

Colegiado terá 32 integrantes, sendo 16 deputados e 16 senadores e blocos governistas e de oposição disputam espaço entre as nomeações

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Congresso Nacional, em sessão



Líderes partidários do Congresso Nacional estão focados em escolher os nomes dos parlamentares que irão compor a CPMI do 8 de Janeiro. O colegiado terá 32 integrantes, sendo 16 deputados e 16 senadores. A disputa agora é por espaço na comissão. As atividades da CPMI devem começar assim que as indicações forem definidas. Um dos nomes mais cotados para assumir a presidência é o do deputado Arthur Maia (União Brasil). Já a relatoria ficará com um senador, e o nome de Eduardo Braga (MDB) aparece como favorito. As demais indicações precisam respeitar a proporcionalidade dos blocos partidários. Na Câmara, o bloco que inclui PP, União Brasil, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriotas vai indicar seis deputados, o bloco que reúne MDB, PSD, Republicanos e Podemos, tem direito a quatro deputados, PL poderá indicar três deputados, a federação formada por PT, PC do B e PV, nomeia dois deputados e a federação PSOL e Rede tem direito a um deputado.

Já no Senado, o bloco que inclui MDB, União Brasil, PDT, PSDB e podemos tem direito a 6 indicações, assim como o grupo formado por PT, PSD, PSB e Rede. Os blocos compostos por PL e Novo e o bloco formado por PP e Republicanos, indicarão 2 nomes cada. A expectativa é de que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, de um parecer na próxima terça-feira, 2, a respeito de uma questão de ordem levantada pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL). O parlamentar questionou uma manobra feita pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede), que anunciou que a Rede Sustentabilidade decidiu mudar de bloco, o que alterou a divisão de vagas dentro da CPMI. Se a decisão for mantida, o governo ganha uma vaga que seria destinada à oposição.

Na Câmara, o governo aposta em nomes como os dos deputados Duarte Junior (PSB), Duda Salabert (PDT) e André Janones (Avante). No Senado, os governistas contam com Fabiano Contarato (PT), Randolfe Rodrigues e Eliziane Gama (Cidadania). A oposição por sua vez deve indicar os senadores Magno Malta (PL), Flávio Bolsonaro (PL), Jorge Seif (PL) e Damares Alves (Republicanos). Os deputados cotados para representar a oposição são Eduardo Bolsonaro (PL), Alexandre Ramagem (PL) e André Fernandes (PL).

*Com informações da repórter Iasmin Costa