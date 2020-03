Covid-19: Limpeza de trens e ônibus é intensificada nas grandes cidades

EFE/EPA/MATTEO CORNER Mesmo com a limpeza intensificada, autoridades aconselham idosos e pessoas do grupo de risco a evitar o uso de transporte público



Nas duas cidades onde o surto de coronavírus é maior, o transporte público virou motivo de preocupação. Em São Paulo, a prefeitura anunciou um acordo para que a higienização dos ônibus seja intensificada.

O secretário Municipal de Transportes, Edson Caram, diz que todos os veículos que chegarem ao terminal deverão passar por uma limpeza para que os próximos passageiros possam subir.

Além disso, estará disponível nos terminais álcool em gel para que as pessoas possam higienizar as mãos.

No Rio de Janeiro, funcionários limpavam as catracas da Central do Brasil, estação de trens mais importante da cidade. Os interiores dos veículos também foram higienizados.

Mesmo com a redução da circulação de pessoas na capital fluminense, a estação ainda esteve movimentada nesta segunda-feira (16).

A assistente administrativa Fernanda Henos diz que, apesar do medo, tem que encarar o transporte público. “Muito medo, mas é preciso. Não tem outro jeito, a gente sabe que está se expondo ao vírus, mas não tem jeito né”

A professora Marta Oliveira diz que a higienização dos trens não deveria ser restrita ao período de pandemia. “Deveria ser uma constante e não só nesse momento de crise. Essa parte da higiene e educação dos bons modos e costumes, deveria ser uma constante no Brasil.

Adilço de Souza, que é eletricista, admite não saber como agir diante do surto de coronavírus. “A gente fica sem saber o que fazer. Trabalhar a gente tem que trabalhar e transporte público tem que pegar.”

Autoridades aconselham idosos e outras pessoas que compõem o grupo de risco a evitar o uso de transporte público.

*Com informações da repórter Camila Yunes.