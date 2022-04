Linha 4 amarela do metrô fica fechada até 14 horas deste domingo

Paralisação é realizada para manutenção e testes que devem viabilizar a liberação da estação Vila Sônia; governo acredita que plataforma pode ser entregue já em maio para funcionamento total ao público

Kevin David/Estadão Conteúdo Linha 4 amarela do metrô abre neste domingo somente depois das 14 horas



Todas as estações da linha 4 amarela do metrô de São Paulo não vão funcionar até as 14h deste domingo, 24. A linha fica paralisada nesse período para manutenção e testes de controles de trens e também de sinalização para a liberação da estação Vila Sônia, 14ª da linha amarela, entregue em dezembro de 2021. Atualmente, a estação Vila Sônia funciona apenas os dias nos úteis, das 10h até 13h. A expectativa do governo de São Paulo é de que a estação seja entregue já em maio de 2022 para funcionamento total.

A alternativa para os passageiros é o embarque pelo sistema PAESE, com operação gratuita e levando da Estação República até a estação São Paulo-Morumbi. A orientação da via 4 é de que, se os passageiros forem até a estação Luz, utilizem a linha 3 vermelha do metrô, que funciona normalmente neste domingo. Além disso, como de costume aos domingos, a Avenida Paulista também está fechada para os carros das 8h até 16h.

*Com informações da repórter Camila Yunes