Litoral norte de São Paulo sofre com chuvas, alagamentos e deslizamentos

Reprodução/Redes Sociais Chuva alagou as ruas de São Sebastião



As cidades do litoral norte de São Paulo ficaram alagadas depois da forte chuva registrada nessa sexta feira. Aulas foram suspensas em São Sebastião e Ilhabela. Em São Sebastião, as aulas foram suspensas e houve o registro de mais de 200 milímetros de chuva e na Rio-Santos, pelo menos cinco pontos foram interditados. O temporal provocou deslizamentos e alagamentos em trechos da rodovia Rio-Santos.

Na altura de Maresias, um buraco se abriu na via. Em outras partes, houve bloqueios por desmoronamento de barrancos e queda de árvores. A cidade de São Sebastião enfrentou as piores condições, principalmente em Barra do Una, Juquehy, Baleia, Camburi, Boiçucanga, Baraqueçaba e Maresias.

A secretaria de Educação recomendou à população que não ultrapasse ruas alagadas e evite o contato com água contaminada. Em Ilhabela, na noite de quinta ate sexta na hora do almoço choveu cerca de 120mm. Foram registradas quatro ocorrências de deslizamentos, sendo elas no Morro do Morcego, Cantagalo, Morro da Cruz e Itaquanduba.

No Morro dos Mineiros, uma residência alagou e os moradores estão alocados na casa de parentes. Ainda por causa da chuvas as de Marchinhas de Carnaval, que seriam realizadas às 16h, na praça Coronel Julião, na Vila, Centro Histórico, foram canceladas.

* Com informações do repórter Victor Moraes