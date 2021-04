Lojas Cem aposta em vacinação contra Covid-19 para retomada completa das atividades

O superintendente da rede, José Domingo Alves, relatou as dificuldades do setor do comércio durante a pandemia do coronavírus no Brasil

A Lojas Cem inaugurou nesta quarta-feira, 21, mais uma unidade da rede, em Indaiatuba, em São Paulo. Apesar da abertura do comércio proporcionada pela fase de transição do Plano São Paulo, o superintendente das Lojas Cem, José Domingo Alves, relatou as dificuldades do setor do comércio durante a pandemia do coronavírus no Brasil. “Infelizmente tivemos que ter essa paralisação, que não foi boa para ninguém. Esperamos que seja a última para que todos nós possamos desenvolver nossas atividades, para que nós possamos gerar emprego, movimentar economia. Nós sabemos que esse vírus é letal, infelizmente. Não podemos brincar com a gravidade que é a Covid-19, porém também temos o lado da economia que é importante para a manutenção de uma sociedade saudável, para as pessoas poderem consumir e até se alimentar adequadamente. Eu espero muito que essa retomada seja definitiva”, afirma Alves.

A abertura da nova filial em Indaiatuba atrasou 40 dias. No dia marcado para a inauguração da unidade, o governo do Estado de São Paulo decretou a fase de emergencial. A esperança do superintendente agora é o avanço da vacinação contra a Covid-19. “A base é a vacina. Eu entendo que, assim que houver uma boa parte da população vacinada, o ritmo de contágio vai diminuir muito e isso vai facilitar que o comércio funcione normalmente. A nossa expectativa é que essa vacinação se estenda bem agora nos próximos meses, até porque alguns países já estão bem avançados na vacinação, então vai sobrar um pouco mais de vacina para o nosso país. Após isso, eu acredito que as coisas vão começar a se normalizar”, aponta. Alves conta que com reabertura do comércio nesta semana, a Lojas Cem tive um resultado excepcional de vendas, bem acima da média. Ele acredita que, se continuar assim, a rede pode crescer cerca de dois dígitos, próximo de 20% ainda em 2021 se a abertura do comércio for mantida.